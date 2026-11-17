В Ереване проходит первое заседание совместной рабочей группы по вопросам работы железных дорог Армении, находящихся в концессионном управлении дочерней компании РЖД.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, встреча проходит за закрытыми дверями.

Решение о создании группы было принято после переговоров премьер-министра Никола Пашиняна с главой РЖД Олегом Белозеровым, состоявшихся 14 октября.