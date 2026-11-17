В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлении армянской активистке о Роберте Кочаряне.

Day.Az представляет публикацию:

Активистка "Священной борьбы" Лидия Манташян сбрендила, заявив, что второй президент Армении - это, видите ли, символ, который надо было беречь, как хрустальную вазу, а не сажать в тюрьму.

Женщина явно белены объелась. Или чего покрепче. Потому что этот "символ" - криворотый Роберт Кочарян - страну обглодал до костей, выжал до последней капли, а кровь чужих детей лил ручьями. Своих же двух отпрысков-отщепенцев он заботливо прятал под юбку своей Беллы, пока страна стонала.

Удобная позиция для "великого стратега": страну - под себя, а ответственность - на народ. И вот теперь эту же фигуру предлагают охранять как национальное достояние: протирать от пыли, кормить с серебряной ложечки и класть под стеклянный колпак. Будто это не политик с черным, как сажа, послужным списком, а хрупкая икона, к которой нельзя даже пальцем прикоснуться.

Ахчи, символ чего, скажите на милость? Того, как можно десятилетиями сидеть на шее у страны, жиреть, разворовывать ее и при этом требовать к себе трепетного музейного отношения?

Что ж, кладите под колпак, заворачивайте в бархат, ставьте на почетное место... Только потом не удивляйтесь, когда под стеклом начнет так ощутимо и мерзко подванивать, что даже у самых преданных поклонников глаза на лоб полезут.