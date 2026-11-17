Великобритания поддержит инициативу по передаче чистой энергии из Каспийского региона на европейский рынок в рамках сотрудничества Xlinks и Green Energy Corridor Company.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку.

По его словам, энергетика остается основой отношений между Великобританией и Азербайджаном, которые развиваются уже три десятилетия.

Норман приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между Xlinks и Green Energy Corridor Company, предусматривающего сотрудничество в области поставок чистой энергии из Каспийского региона на европейский рынок.

"Мы будем поддерживать эту работу", - заявил посол.

Дипломат подчеркнул, что энергетическое сотрудничество остается одним из ключевых направлений стратегического партнерства между двумя странами.