Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) призвало граждан не верить слухам о якобы готовящемся масштабном отключении электричества и других чрезвычайных происшествиях. Об этом ведомство сообщило в своей социальной сети Х накануне плановой проверки системы экстренного оповещения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В FEMA пояснили, что проверка продлится одну минуту и не потребует от граждан никаких действий. Агентство подчеркнуло, что отключений электроэнергии и каких-либо скрытых чрезвычайных происшествий не планируется. Проверка будет проводиться в штатном режиме на телевидении и радио.

В соцсетях только недавно начала распространяться эта вирусная страшилка. 17 ноября 2026 года хакеры якобы взломают все мировые банки, обнулят счета и отключат интернет на три месяца. Несмотря на фантастичность, некоторые пользователи начали запасаться наличными, продуктами и даже патронами.