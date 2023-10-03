Никто не уйдет от ответственности

Автор: Мехти Ахмедзаде

Сегодня СГБ Азербайджана сообщило о задержании так называемых экс-"президентов" Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна и "председателя "парламента"" сепаратистов Давида Ишханяна.

Долгие годы все эти лица укрывались от правосудия, но теперь бандитам придется понести всю ответственность за свои преступления. Азербайджан неоднократно предупреждал, что справедливость восторжествует и твердо заявлял, что никто не уйдет от наказания. Так оно и случилось.

Все эти лица присоединятся в камеру к Рубену Варданяну.

Они причастны к терроризму, диверсионной и подрывной деятельности. В отношении них велась непрерывная оперативная работа - собираются факты и доказательства, определялся круг подозреваемых.

Все задержанные сегодня преступники враждебно относились к азербайджанскому народу и проводили политику террора. Они в течение многих лет после незаконного переселения на исторические азербайджанские земли осуществляли геноцид против нашего народа, выжигали все азербайджанское с территории Карабаха. Сепаратисты совершили ужасные военные преступления против азербайджанцев во время первой Карабахской войны. В десятках наших населенных пунктов были осуществлены жестокие акты геноцида. Людей подвергали немыслимым истязаниям. Преступления этих лиц не ограничились и во время второй Карабахской войны.

За все эти годы были собраны необходимые факты, материалы следствия, вещественные доказательства и теперь, после полного восстановления суверенитета нашей страны, все преступники получат заслуженное наказание в рамках расследования. В целом, в отношении каждого террориста будет заведено уголовного дело.

Баку всегда говорил, что рано или поздно все предстанут перед судом. Час настал!