Араик Арутюнян приговорен к пожизненному заключению

На судебном процессе по делу граждан Армении, продолжающемся в Бакинском военном суде, зачитывается приговор в отношении обвиняемых лиц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно приговору, обвиняемый Араик Арутюнян окончательно приговорен к пожизненному заключению.

Отметим, что прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, также выступали с предложением приговорить его к пожизненному заключению.

Суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговора.