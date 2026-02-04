Названы лучшие Android-смартфоны во всех ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали январский рейтинг Android‑смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности в разных ценовых сегментах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В категории до 999 юаней в топ-3 вошли iQOO Z10x, Redmi Note 15 и OPPO K12s 5G.

Среди моделей стоимостью до 1999 юаней (около 22,1 тыс. руб.) лидером стал Redmi Turbo 4. Следом расположились realme Neo7 Turbo и iQOO Z10 Turbo+.

В диапазоне до 2999 юаней лучшими названы субфлагманы OnePlus Ace 6, iQOO Neo10 Pro+ и realme Neo8.

В категории до 3999 юаней первые позиции заняли realme GT 8 Pro, Honor WIN и Redmi K90 Pro Max.

Наконец, в сегменте от 4000 юаней лидером по версии AnTuTu стал RedMagic 11 Pro, за которым следуют Xiaomi 17 и RedMagic 11 Pro+.

Эксперты отмечают, что при цене выше 4000 юаней критерий "цена/производительность" теряет определяющее значение: выбор чаще зависит от предпочтений пользователя - диагонали и типа экрана, качества изображения, общей скорости системы и других характеристик.