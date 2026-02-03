В Китае началось производство «автомобиля-авианосца»

Китайская компания Xpeng запустила на новом предприятии в Китае производство шестиколесного минивэна, в комплекте с которым идет летательный аппарат. Первые поставки клиентам запланированы на конец 2026 года, цена составит примерно 2 млн юаней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает Carscoops 3 февраля.

Предсерийный прототип "автомобиля-авианосца" был представлен на автосалоне в Шанхае весной прошлого года. Трехосная машина называется Land Aircraft Carrier, в задней ее части располагается отсек для летательного аппарата с электрической силовой установкой и вертикальными взлетом и посадкой (eVTOL).

Длина фургона составляет 5,5 м, ширина и высота - по 2 м. Известно, что он работает на 800-вольтовой электрической системе и имеет гибридную силовую установку, которая позволяет проезжать более 1000 км без подзарядки и дозаправки. Летательный аппарат изготовлен в основном из карбона и имеет шесть роторов. Отмечается, что eVTOL получил в КНР сертификат летной годности.

На первом этапе Xpeng планирует выпускать на заводе в Гуанчжоу 5 тыс. фургонов и летательных аппаратов в год, а позже довести объем производства до 10 тыс. единиц в год.