Мощное извержение вулкана в Гобустане

30 января 2025 года грязевой вулкан Дурандаг, расположенный в Гобустанском геологическом районе и известный своей активностью, вновь пробудился и продемонстрировал мощное извержение. Во время активной фазы, продолжавшейся около 15 минут, наблюдался столб пламени, поднимавшийся на сотни метров, а на поверхность было выброшено большое количество грязевой брекчии.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировали в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

На месте происшествия для оценки масштабов извержения исследования провели сотрудники отдела "Грязевой вулканизм" Института геологии и геофизики Министерства науки и образования - главный научный сотрудник, доктор наук о Земле, доцент Орхан Аббасов, научный сотрудник Эльнур Балогланов, а также инженеры Эльмар Самедов и Орхан Мехтиев.

В ходе мониторинга с участием сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов было установлено, что, хотя активная фаза извержения была кратковременной, в центре извержения продолжается интенсивное горение. В результате этого на восточном склоне вулкана и на прилегающей территории растительного покрова образовалась обширная зона пожара.

По предварительным результатам исследований, средняя толщина выброшенной на поверхность грязи составляет около 0,9 метра, а общая площадь распространения - 14 гектаров. Общий объем выброшенной во время извержения грязи оценивается примерно в 126 000 кубических метров. Извержение сопровождалось мощными разрушительными эффектами: на северных и южных границах зоны грязевых потоков образовались многочисленные радиальные трещины протяжённостью в несколько километров.

Это событие зафиксировано как седьмой пароксизм (извержение) вулкана Дурандаг. Его предыдущие извержения происходили в 1960, 1968, 1986, 2001, 2004 и 2016 годах.

В настоящее время на грязевом вулкане Дурандаг продолжаются научные исследования, в том числе лабораторный анализ пород, выброшенных на поверхность в результате извержения.

