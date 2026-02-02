Nvidia предупредила о критических уязвимостях в драйверах видеокарт

Nvidia призвала пользователей загрузить драйвер GeForce Game Ready Driver 591.59 в связи с выявленными уязвимостями. Об этом сообщает портал IXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу на сайте Nvidia, драйвер устраняет четыре уязвимости с высоким уровнем серьезности, затрагивающие различные операционные системы. При успешной эксплуатации они могли бы привести к выполнению произвольного кода, повышению привилегий, изменению данных, отказу в обслуживании или утечке информации.

Проблемы затрагивают широкий спектр продуктов Nvidia, включая линейки пользовательских видеокарт GeForce, а также профессиональные и корпоративные решения Quadro, NVS и Tesla. Таким образом, обновление критично не только для потребительских видеокарт, но и для рабочих станций и серверных систем.

Хотя обновление было выпущено около месяца назад, компания раскрыла детали устраненных уязвимостей и их потенциальные последствия только сейчас. В Nvidia рекомендуют установить драйвер 591.59 всем пользователям затронутых продуктов в кратчайшие сроки, чтобы снизить риски компрометации устройств.