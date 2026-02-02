Кабмин Нахчывана больше не будет подчиняться Верховному Меджлису

Кабинет Министров Нахчыванской Автономной Республики будет подчиняться Президенту Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, Кабинет Министров Нахчыванской АР подчиняется Верховному Меджлису Нахчыванской АР и регулярно отчитывается перед ним.

Согласно законопроекту, Кабинет Министров Нахчыванской АР будет отчитываться о своей деятельности перед Верховным Меджлисом Нахчыванской АР. При этом порядок его работы будет определяться по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят во втором чтении. Первое голосование состоялось 8 июля 2025 года.