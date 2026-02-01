Нахчыван подключается к национальной сети

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Азербайджан делает решающий шаг к укреплению собственной энергетической независимости и усилению роли на международной арене. Буквально на днях стартовало строительство высоковольтной линии электропередачи "Зангезур", которая соединит Нахчыван с основной энергосистемой страны и создаст новый стратегический коридор для экспорта электроэнергии через Турцию в Европу. Этот проект открывает новую эру для азербайджанской энергетики и подтверждает, что страна уверенно превращается в ключевого игрока на европейском рынке "зеленой" энергии.

Проект является частью масштабной программы модернизации национальной энергосистемы. Исторически Нахчыван работал автономно, зависел от внешних соединений для балансировки частоты и резервных мощностей. Теперь ситуация меняется: интеграция в единую сеть позволит централизованно управлять нагрузками, повышать стабильность работы всей системы и экономить средства, которые ранее тратились на поддержание изолированной инфраструктуры.

Линия "Зангезур" будет двухцепной, напряжением 330 кВ, с пропускной способностью до 1000 мегаватт. Она протянется 74 км от Джабраила до Агбенда и 105 км от Нахчывана до границы Ордубада. Линия проходит вдоль реки Араз и через сложные горные участки, где работы ведутся в экстремальных климатических и рельефных условиях.

Следующий этап проекта предусматривает строительство дополнительной линии через Зангезурский коридор и новую подстанцию напряжением 330 кВ в Нахчыване. В перспективе планируется линия на 400 кВ длиной 230 км до Турции и первая в истории страны преобразовательная подстанция такого класса.

Нахчыванская Автономная Республика, в целом, имеет уникальный потенциал для развития "зеленой" энергетики. Высокий уровень солнечного излучения, благоприятный климат и природные ресурсы делают регион идеальной площадкой для солнечных и гидроэнергетических проектов. Уже сегодня здесь реализуются четыре малые гидроэлектростанции общей мощностью 13 МВт и ветропарк мощностью 240 МВт. Эти объекты не только обеспечат внутренние потребности, но и создадут основу для экспорта "чистой" энергии в Европу.

Интеграция Нахчывана в национальную сеть усиливает транзитные возможности через Турцию, сокращает узкие места в системе и повышает устойчивость всей энергетической инфраструктуры. В результате формируется непрерывный электроэнергетический коридор "Азербайджан-Турция-Европа", укрепляющий региональную энергетическую безопасность. Одновременно Азербайджан расширяет участие в Черноморском коридоре, соединяющем страну с Грузией, Румынией и Венгрией. Таким образом, страна одновременно формирует северное и южное направление экспорта "зелёной" энергии.

Проект "Зангезур" - это стратегический прорыв, который укрепляет статус Азербайджана как ключевого связующего звена между Кавказом, Турцией и Европой. Сегодня страна уже незаменима для европейских энергетических рынков благодаря газу, а в будущем добавится и "зеленая" энергия, полностью меняя картину региональной энергетики.

Азербайджан становится не просто поставщиком энергии, а стратегическим центром энергетической безопасности региона и Европы. Соединяя газовую инфраструктуру с "зелеными" коридорами, страна формирует комплексную энергетическую платформу, способную обеспечить стабильные поставки на ключевые рынки. Новые линии и подстанции "Зангезура" создают возможности для эффективного экспорта, укрепляют внутреннюю связанность сети и повышают устойчивость всей системы.

В ближайшие годы Азербайджан будет играть все более заметную роль на международной арене, вновь укрепляя статус надежного партнера для Европы и соседних регионов. Его значение выходит за рамки поставок газа и электроэнергии: страна становится центром технологических и энергетических инноваций, способной формировать "зеленую" стратегию всего Кавказа. "Зангезур" - это символ национальной мощи, дальновидной политики и роли Азербайджана как лидера региональной энергетики, без которого невозможно представить устойчивое и безопасное энергоснабжение Европы.