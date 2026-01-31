Пожар в ресторане в Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в ресторане, расположенном на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе Баку.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Силы Государственной службы пожарной охраны МЧС были незамедлительно направлены на место происшествия.

Благодаря оперативному вмешательству возгорание, возникшее на кухне ресторана площадью в 440 кв. м, было в короткие сроки ликвидировано.

В результате пожара сгорели деревянная облицовка на площади 4 кв. м, а также горючие конструкции кровли на площади 6 кв. м.

Большая часть кухни и сам ресторан были защищены от огня.