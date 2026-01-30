https://news.day.az/sport/1813053.html Стали известны даты проведения матчей между "Карабахом" и "Ньюкаслом" Стали известны даты проведения стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом". Как передает Day.Az, встреча агдамского клуба с представителем английской Премьер-лиги пройдет в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и состоится 18 февраля. Начало матча - 21:45 по бакинскому времени.
Стали известны даты проведения матчей между "Карабахом" и "Ньюкаслом"
Стали известны даты проведения стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом".
Как передает Day.Az, встреча агдамского клуба с представителем английской Премьер-лиги пройдет в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и состоится 18 февраля. Начало матча - 21:45 по бакинскому времени.
Ответный матч, который состоится 24 февраля в Англии, начнется в 23:59 по бакинскому времени.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре