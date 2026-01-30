Стали известны даты проведения матчей между "Карабахом" и "Ньюкаслом"

Стали известны даты проведения стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и английским "Ньюкаслом".

Как передает Day.Az, встреча агдамского клуба с представителем английской Премьер-лиги пройдет в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и состоится 18 февраля. Начало матча - 21:45 по бакинскому времени.

Ответный матч, который состоится 24 февраля в Англии, начнется в 23:59 по бакинскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.