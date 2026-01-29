Еще 26 семьям, переселившимся в Зангиланский район, вручены ключи от домов

Сегодня прибывшим в село Мамедбейли в составе очередной группы бывших вынужденных переселенцев семьям были вручены ключи от их домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, после встречи семей, переехавших в село Мамедбейли Зангиланского района, сотрудники ANAMA провели для них подробный инструктаж о рисках, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также другие официальные лица.

Отметим, что на этом этапе в село Мамедбейли были переселены 26 семей, всего 142 человека. Это семьи, которые временно проживали в общежитиях, санаториях, лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных регионах республики.