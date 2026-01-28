Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" и "Ливерпуль" назвали составы
В рамках восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" примет агдамский "Карабах".
Тренерские штабы обеих команд уже определились со стартовыми составами, в которых соперники начнут очный поединок, передает Day.Az.
Матч "Ливерпуль"-"Карабах" состоится на легендарном стадионе "Энфилд".
"Ливерпуль": Алиссон, Вирджил ван Дейк (к), Райан Гравенберх, Джереми Фрипонг, Энди Робертсон, Алексис Макаллистер, Доминик Собослаи, Флориан Вирц, Коди Гакпо, Мохаммед Салах, Юго Экитике.
"Карабах": Матеуш Кохальски, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Матеус Сильва, Эльвин Джафаргулиев, Педро Бикальо, Марко Янкович, Джони Монтьель, Леандро Андраде, Абделла Зубир, Камило Дуран.
