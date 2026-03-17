В фонде дома-музея Гусейна Джавида хранится свыше 12 тысяч экспонатов

Дом-музей гениального азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида ведет последовательную работу по сохранению и популяризации экспонатов, отражающих богатое литературное наследие писателя. В настоящее время в фонде музея хранится 12 375 экспонатов. 189 из них - новые материалы. В целом, в экспозиции музея представлено 588 экспонатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила АЗЕРТАДЖ исполняющая обязанности директора дома-музея Гусейна Джавида, доктор философии по филологии Валида Гасанова.

Она отметила, что среди материалов, включенных в фонд музея, особое место занимают личные вещи выдающегося литератора, рукописи, фотографии, документы и издания, относящиеся разным периодам.

По словам директора, музей круглый год пользуется большим интересом у местных и иностранных посетителей. В текущем году музей посетили 3830 человек. Для 3397 из них были проведены экскурсии на азербайджанском языке, а для 433 иностранных посетителя - на разных языках.

Отметим, что дом-музей Гусейна Джавида является одним из важных культурных центров с точки зрения изучения жизни и творчества гениального литератора и передачи его литературного наследия будущим поколениям.