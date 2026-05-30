Россия вновь ввела ограничения в отношении Армении

С 30 мая 2026 года Россия ввела временные ограничения на импорт из Армении некоторых ягод и свежих овощей, включая помидоры, огурцы, перец, зелень и клубнику.

Как сообщает Day.Az, ранее об этом заявила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор). Решение было принято на фоне участившихся нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности.

В ведомстве отметили, что сложившаяся ситуация, по их оценке, представляет угрозу фитосанитарному благополучию страны.