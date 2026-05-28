Искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жителями села Бёюк Галадереси Шушинского района

Как сообщалось, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 мая ознакомился с работами по восстановлению индивидуальных жилых домов и инфраструктуры в селе Бёюк Галадереси Шушинского района и встретился с переселившимися в село жителями.

В ходе встречи состоялась искренняя беседа Президента Ильхама Алиева с жителями села:

Президент Ильхам Алиев: Прежде всего, поздравляю вас с праздниками - и с Гурбан байрамы, и с Днем независимости. Вы отмечаете и День независимости, и Гурбан байрамы на родной карабахской земле. Это большое счастье. Сердечно поздравляю вас по этому случаю.

Вернуться на родную землю после долгой разлуки - это большое счастье.

Жительница: Для нас это честь.

Президент Ильхам Алиев: Да. Здесь для вас созданы прекрасные условия. Дома здесь, можно сказать, в большинстве своем были разрушены. Из них 17 уже готовы, еще 20 будут готовы на втором этапе, а после этого будут строиться новые дома. Здесь по соседству тоже идут работы: Кичик Галадереси, Туршсу, Сарыбаба. И Лачин рядом, и Шуша рядом. Сейчас прокладывается и новая дорога, так что поездки станут еще более комфортными. Наверное, вы видели, мы расширяем дорогу Шуша-Лачин, также строятся тоннели. Делается все возможное, чтобы люди жили здесь комфортно, и главное, на родной земле.

