есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

В американском городе Лонгвью (штат Вашингтон) на целлюлозно-бумажном комбинате произошел взрыв резервуара с химикатами.

Как передает Day.Az со ссылкой на CBS News, в результате происшествия один человек погиб, девять числятся пропавшими без вести, еще девять получили ранения.

Среди пострадавших - восемь работников предприятия и один пожарный. Четверо находятся в критическом состоянии в ожоговом центре.

По предварительным данным, на заводе произошел разрыв емкости с токсичным щелочным раствором.

Власти сообщили, что угрозы для жителей города нет, однако аварийный резервуар остается нестабильным, что осложняет работу спасательных служб.