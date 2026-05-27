https://news.day.az/world/1837621.html Взрыв на предприятии в США: есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО В американском городе Лонгвью (штат Вашингтон) на целлюлозно-бумажном комбинате произошел взрыв резервуара с химикатами. Как передает Day.Az со ссылкой на CBS News, в результате происшествия один человек погиб, девять числятся пропавшими без вести, еще девять получили ранения.
Среди пострадавших - восемь работников предприятия и один пожарный. Четверо находятся в критическом состоянии в ожоговом центре.
По предварительным данным, на заводе произошел разрыв емкости с токсичным щелочным раствором.
Власти сообщили, что угрозы для жителей города нет, однако аварийный резервуар остается нестабильным, что осложняет работу спасательных служб.
