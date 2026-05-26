Число туристов из России в Азербайджан может достичь 1 млн человек

Число российских туристов, посещающих Азербайджан, может достичь одного миллиона человек в следующем году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджан Михаил Евдокимов в ходе деловой панели "Инвестиции в регион Каспия" в Баку.

"Российско-азербайджанские отношения продолжают активно развиваться, а Азербайджан становится все более популярным направлением для российских туристов.

Все больше россиян едут в Азербайджан. И не только в прекрасный белый город Баку, но и, конечно, в Sea Breeze", - сказал он.

Посол отметил, что между двумя странами существуют тесные гуманитарные, экономические и социальные связи.

"Много русских живет в Азербайджане, много азербайджанцев живут в России. Это огромные связи между двумя странами и между людьми", - подчеркнул посол.

Он также сообщил, что товарооборот между двумя странами приближается к 5 миллиардам долларов, а стороны работают над развитием ненефтяного экспорта.

"Мы работаем с национальными валютами - рубль и манат. У нас никаких проблем с финансированием нет", - отметил М.Евдокимов.

Он также сообщил, что в июне в Азербайджане пройдет встреча парламентариев России и Азербайджана.

При этом дипломат выразил надежду на рост турпотока.

"Мы все-таки надеемся, может быть, в следующем году достигнуть одного миллиона российских туристов в Азербайджане", - заявил Евдокимов.

По его словам, дополнительный интерес к Азербайджану со стороны российских туристов вызывают международные мероприятия, в том числе гонки Formula 1 Azerbaijan Grand Prix и фестиваль Dream Fest.