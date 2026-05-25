В Турции произошло землетрясение

В районе Сумбас провинции Османие в Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Согласно информации, землетрясение произошло на глубине 7 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.