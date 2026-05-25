Рубио посетит Армению
Госсекретарь США Марко Рубио посетит Армению.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в МИД РА.
Отмечается, что госсекретарь прибудет 26 мая.
"Запланирована встреча министра иностранных дел Арарата Мирзояна и Марко Рубио, после чего они выступят с заявлениями для СМИ", - заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.
