Трамп прокомментировал стрельбу у Белого дома

"Благодарю сотрудников Секретной службы и правоохранительных органов за их оперативные и профессиональные действия в отношении вооружённого человека с криминальным прошлым возле Белого дома этим вечером".

Как передает Day.Az, об этом написал в публикации Президент США Дональд Трамп.

"Вооружённый человек был убит после перестрелки с сотрудниками Секретной службы у входа в Белый дом. Этот инцидент произошёл всего через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома и показывает, насколько важно создать в Вашингтоне самое безопасное и наиболее охраняемое место для всех будущих президентов. Этого требует национальная безопасность нашей страны!", - подчеркнул Трамп.

Ранее мы писали, что стрелявший у Белого дома считал себя Иисусом Христом.