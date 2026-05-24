Стрелявший у Белого дома считал себя Иисусом Христом

Открывший стрельбу у Белого дома был психологически нездоров и считал себя Иисусом Христом. Об этом 23 мая сообщило издание The New York Post со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



Огонь по контрольно-пропускному пункту у Белого дома открыл 21-летний Насир Бест. Он успел сделать несколько выстрелов из револьвера, прежде чем его обезвредили сотрудники Секретной Службы.



"Он известен Секретной службе и ранее нарушал постановление суда о запрете приближения к Белому дому", - говорится в публикации.

Выстрелы у Белого дома прозвучали 23 мая. Стрельба произошла в момент, когда некоторые журналисты готовили репортаж у резиденции президента США Дональда Трампа. Отмечается, что в момент происшествия американский лидер находился в Белом доме.



Агентам Секретной службы удалось обезвредить нападавшего, после чего он был доставлен в больницу, где скончался.