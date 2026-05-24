https://news.day.az/world/1836883.html Стрельба у Белого дома, нападавший нейтрализован - ВИДЕО Секретная служба США подтвердила ликвидацию человека, открывшего стрельбу возле Белого дома. Как сообщает Day.Az, Секретная служба США заявила, что инцидент произошел рядом с Белым домом: мужчина достал оружие из сумки и открыл огонь на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы.
Стрельба у Белого дома, нападавший нейтрализован - ВИДЕО
Стрельба произошла у Белого дома в США.
Как передает Day.Az, мужчина подошел к месту происшествия с оружием и произвел несколько выстсрелов выстрелов.
Затем сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и нейтрализовали стрелка.
Согласно информации, в результате инцидента пострадал один мирный житель.
Федеральное бюро расследований проводит расследование инцидента.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре