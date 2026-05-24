Стрельба у Белого дома, нападавший нейтрализован

Стрельба произошла у Белого дома в США.

Как передает Day.Az, мужчина подошел к месту происшествия с оружием и произвел несколько выстсрелов выстрелов.

Затем сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и нейтрализовали стрелка.

Согласно информации, в результате инцидента пострадал один мирный житель.

Федеральное бюро расследований проводит расследование инцидента.