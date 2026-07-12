https://news.day.az/unusual/1847414.html Млечный Путь сняли из кабины Boeing 777 - ВИДЕО В сети распространилось видео с потрясающим видом на облака и Млечный Путь из кабины пилотов Boeing 777, следовавшего из Цюриха в Сан-Паулу. Day.Az представляет вашему вниманию это видео:
Млечный Путь сняли из кабины Boeing 777 - ВИДЕО
В сети распространилось видео с потрясающим видом на облака и Млечный Путь из кабины пилотов Boeing 777, следовавшего из Цюриха в Сан-Паулу.
Day.Az представляет вашему вниманию это видео:
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