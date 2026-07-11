Президент Кубы назвал США угрозой

Куба не представляет угрозы, угрозой являются Соединенные Штаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.

"Куба не является угрозой, угроза - это США", - написал он в Х, вновь опровергая утверждения Вашингтона, что Куба представляет угрозу интересам Соединенных Штатов.

"Очередной коллапс национальной электроэнергетической системы, случившийся всего через несколько дней после предыдущего, усложняет восстановительные работы, однако энергетики не сдаются", - отметил президент Кубы. Он сообщил также, что некоторые тепловые электростанции на острове "уже запускаются, а другие синхронизируются и наращивают нагрузку". "Это крайне сложный процесс, который приходится осуществлять в условиях геноцидной нефтяной блокады [Кубы со стороны США]", - подчеркнул Диас-Канель.

10 июля национальная электроэнергетическая система Кубы вышла из строя во второй раз за последнюю неделю. Предыдущий энергоколлапс произошел 6 июля. Уже несколько дней на всей территории карибской республики практически нет энергоснабжения.