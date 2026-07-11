https://news.day.az/officialchronicle/1847331.html Президент Ильхам Алиев: Последние пять-шесть лет наш народ по праву живет с чувством гордости Последние пять-шесть лет наш народ по праву живет с чувством гордости. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.
Президент Ильхам Алиев: Последние пять-шесть лет наш народ по праву живет с чувством гордости
Последние пять-шесть лет наш народ по праву живет с чувством гордости.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.
"Мы продемонстрировали всему миру, что мы великий народ, верный традициям своих предков", - подчеркнул глава государства.
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