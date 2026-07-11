Президент Ильхам Алиев: Последние пять-шесть лет наш народ по праву живет с чувством гордости

Последние пять-шесть лет наш народ по праву живет с чувством гордости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Гузейхырман и Гюнейхырман Ходжавендского района.

"Мы продемонстрировали всему миру, что мы великий народ, верный традициям своих предков", - подчеркнул глава государства.