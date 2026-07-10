Apple Watch получат новую функцию для дайверов

Apple получила патент на новую технологию для Apple Watch, которая позволяет использовать дисплей часов в качестве источника звука под водой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Patently Apple.

Согласно описанию патента, обычные способы оповещения под водой работают недостаточно эффективно: динамики плохо распространяют звук в водной среде, а вибрацию пользователь может не почувствовать из-за гидрокостюма или перчаток.

Для решения этой проблемы Apple предложила использовать экран часов как акустическую мембрану. Встроенный исполнительный механизм приводит дисплей в быстрое возвратно-поступательное движение, благодаря чему он создает звуковые волны в воде.

Как указано в патенте, устройство сможет воспроизводить как слышимые человеком частоты в диапазоне примерно от 50 Гц до 15 кГц, так и неслышимые сигналы, которые могут использоваться для обнаружения электронными устройствами или выполнять функции, аналогичные сонару.

Предполагается, что технология найдет применение при подводных погружениях. С ее помощью часы смогут предупреждать о скорости всплытия, времени погружения, остатке воздуха в баллоне, достижении опасной глубины, а также передавать сигнал бедствия.