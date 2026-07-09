https://news.day.az/society/1846851.html В Сумгайыте раскрыли серию краж из автомобилей В Сумгайыте, Абшеронском и Бинагадинском районах из четырех автомобилей были украдены деньги и мобильный телефон. Как сообщает Day.Az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан Г.Керимов, подозреваемый в совершении этих преступлений.
В Сумгайыте раскрыли серию краж из автомобилей
В Сумгайыте, Абшеронском и Бинагадинском районах из четырех автомобилей были украдены деньги и мобильный телефон.
Как сообщает Day.Az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан Г.Керимов, подозреваемый в совершении этих преступлений.
В ходе расследования также выяснилось, что он повредил еще один автомобиль, принадлежащий другому лицу, на территории Сумгайыта. Кроме того, у задержанного был обнаружен и изъят наркотик героин.
Расследование продолжается.
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