В Сумгайыте раскрыли серию краж из автомобилей

В Сумгайыте, Абшеронском и Бинагадинском районах из четырех автомобилей были украдены деньги и мобильный телефон.

Как сообщает Day.Az, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан Г.Керимов, подозреваемый в совершении этих преступлений.

В ходе расследования также выяснилось, что он повредил еще один автомобиль, принадлежащий другому лицу, на территории Сумгайыта. Кроме того, у задержанного был обнаружен и изъят наркотик героин.

Расследование продолжается.