Трамп допустил захват иранского острова

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут установить контроль над иранским островом Харк, который является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, соответствующее заявление глава Белого дома сделал во время встречи с президентом Украины Володимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре.

"Мы можем взять под контроль остров Харк. Они ничего не смогут с этим сделать", - заявил Трамп.

Он также отметил, что США могут вновь ввести морскую блокаду Ирана. По словам американского президента, ранее она была введена 13 апреля и официально отменена 17 июня после подписания двустороннего меморандума о взаимопонимании.