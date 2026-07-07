Иран нарастит поставки электроэнергии

Объем электроэнергии, передаваемой в национальную энергосеть Ирана от электростанций, действующих при промышленных заводах, планируется увеличить в три раза.

Как передает Day.Az, об этом сообщил замминистра энергетики Ирана и исполнительный директор Иранской компании по производству, передаче и распределению электроэнергии (TAVANIR) Мустафа Раджаби Машхади.

"Доведение объема электроэнергии, которую могут передавать в энергосеть действующие при промышленных заводах электростанции, до 10 тысяч мегаватт отражено в законе об устранении препятствий на пути развития электроэнергетической сферы крупных промышленных заводов страны", - отметил он.

Мустафа Раджаби Машхади добавил, что в настоящее время потенциал электроэнергии, которую промышленные заводы страны могут передавать в общую энергосеть, составляет 3 тысячи мегаватт.

По словам замминистра, в прошлом иранском году (21 марта 2025 года - 20 марта 2026 года) объем электроэнергии, переданной в национальную энергосеть электростанциями при промышленных заводах, составил около 1 тысячи мегаватт. Это демонстрирует, что промышленные предприятия могут играть эффективную роль в поддержке энергоснабжения страны.

"Реализация намеченной цели, помимо устойчивого обеспечения электроэнергией, в которой нуждаются сами промышленные заводы, внесет вклад в укрепление государственной энергосети и снижение нагрузки на государственные электростанции", - заявил он.

Добавим, что в последние годы Иран проявляет повышенный интерес к использованию возобновляемых источников энергии, главным образом солнечных электростанций, с целью устранения дефицита электроэнергии, особенно в летний сезон. В связи с этим для частного сектора создаются различные возможности.

Отметим, что в середине июня министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сообщил, что в настоящее время потенциал производства электроэнергии электростанциями страны превысил 100 тысяч 500 мегаватт. Правительство Ирана намерено довести установленную мощность по производству электроэнергии в стране до 130 тыс. мегаватт к концу срока своих полномочий.