Милли Меджлис поддержал законопроект о кибербезопасности

В Азербайджане будут созданы институциональные механизмы по кибербезопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об информации, информатизации и защите информации", обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что законопроект подготовлен с целью совершенствования правового регулирования в сфере информационной и кибербезопасности, защиты информационной инфраструктуры от киберугроз, создания институциональных механизмов по кибербезопасности и определения правовых основ процессов цифрового развития.

Проектом в закон добавляются такие новые понятия, как информационная инфраструктура, субъект информационной инфраструктуры, кибербезопасность, киберпространство, кибергигиена, цифровое доказательство, цифровое исследование, Центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT), Центр управления безопасностью (SOC), Национальный CERT, Государственный CERT и другие.

В законопроекте определяются права и обязанности госорганов, субъектов информационной инфраструктуры, CERT и SOC в сфере кибербезопасности, закрепляются механизмы деятельности по выявлению, предотвращению, расследованию и устранению киберугроз, кибератак и киберинцидентов.

Проектом также устанавливаются положения, связанные с обеспечением кибербезопасности информационной инфраструктуры, проведением мониторингов и аудитов по кибербезопасности, осуществлением обмена информацией о киберинцидентах, проведением цифровых исследований, финансированием проектов цифрового развития и применением регуляторной тестовой среды для тестирования цифровых решений.

Наряду с этим, определяются новые обязательства в сфере кибербезопасности для субъектов информационной инфраструктуры, интернет-провайдеров, хост-провайдеров и владельцев интернет-информационных ресурсов, а также расширяются направления деятельности и полномочия Национального CERT.

Принятие законопроекта послужит совершенствованию системы информационной и кибербезопасности в стране, повышению эффективности борьбы с киберугрозами, укреплению устойчивости информационной инфраструктуры и более эффективной организации процессов цифрового развития.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.