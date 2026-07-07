Азербайджан нарастил экспорт нефти в Грецию

Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Грецию в январе-мае.

Как говорится в таможенной статистике внешней торговли Азербайджана, опубликованной Государственным таможенным комитетом, в январе-мае из Азербайджана в Грецию было экспортировано 284,4 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 182,8 миллиона долларов США, передает Day.Az.

Согласно данным комитета, этот показатель в стоимостном выражении на 53,8 миллиона долларов США или на 41,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему больше на 52,2 тысячи тонн, или на 22,5%.

Подчеркивается, что в январе-мае прошлого года из Азербайджана в Грецию было экспортировано 232,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 129 миллионов долларов США.

Отметим, что, по данным комитета, в январе-мае этого года из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 8,828 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 5,121 миллиарда долларов США.

Кроме того, как говорится в данных комитета, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 522 миллиона долларов США или на 9,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,535 миллиона тонн или на 14,8%.

Согласно информации таможенного комитета, топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-мае этого года возглавила Италия (5,339 миллиона тонн на сумму 3,021 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (461,3 тысячи тонн на сумму 247,8 миллиона долларов) и Чехия (433,1 тысячи тонн на сумму свыше 245,7 миллиона долларов).