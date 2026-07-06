Какой будет температура воды на пляжах Абшерона?

Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона.

Как передает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы, 7 июля ожидается умеренный северо-западный ветер, который днем местами на полуострове будет временами усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах, включая Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя и Загульбу, составит 23-24 градуса тепла.

На южных пляжах, включая Тюркан, Говсан, Сахиль и Ших, температура воды будет 24-25 градусов тепла.