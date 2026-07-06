https://news.day.az/society/1846242.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ На пляжах Абшеронского полуострова 7 июля ожидается умеренный северо-западный ветер, местами он будет усиливаться. Температура морской воды составит 23-25 градусов.
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона.
Как передает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы, 7 июля ожидается умеренный северо-западный ветер, который днем местами на полуострове будет временами усиливаться.
Температура морской воды на северных пляжах, включая Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя и Загульбу, составит 23-24 градуса тепла.
На южных пляжах, включая Тюркан, Говсан, Сахиль и Ших, температура воды будет 24-25 градусов тепла.
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