Пашинян совершит визит в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, встреча пройдет в Екатеринбурге.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.



В понедельник премьеры России и Армении примут участие в XVI международной промышленной выставке "Иннопром" в столице Свердловской области.



Поездка в Екатеринбург станет первым визитом в Россию для Пашиняна после состоявшихся в Армении парламентских выборов.