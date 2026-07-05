https://news.day.az/world/1846055.html Пашинян совершит визит в Россию Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, встреча пройдет в Екатеринбурге. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.
Пашинян совершит визит в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, встреча пройдет в Екатеринбурге.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.
В понедельник премьеры России и Армении примут участие в XVI международной промышленной выставке "Иннопром" в столице Свердловской области.
Поездка в Екатеринбург станет первым визитом в Россию для Пашиняна после состоявшихся в Армении парламентских выборов.
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