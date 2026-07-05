Пашинян совершит визит в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьером Армении Николом Пашиняном, встреча пройдет в Екатеринбурге.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

В понедельник премьеры России и Армении примут участие в XVI международной промышленной выставке "Иннопром" в столице Свердловской области.

Поездка в Екатеринбург станет первым визитом в Россию для Пашиняна после состоявшихся в Армении парламентских выборов.