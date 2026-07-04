"Астон Вилла" нацелилась на вратаря сборной Франции

"Астон Вилла" проявляет интерес к голкиперу французского "Ланса" Робену Риссеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на L'Équipe, бирмингемский клуб готовит первое предложение по 21-летнему вратарю, которого рассматривает в качестве потенциальной замены Эмилиано Мартинесу.

По данным источника, после чемпионата мира 2026 года аргентинский голкипер должен перейти в туринский "Ювентус", поэтому руководство английского клуба заранее занимается поиском нового первого номера.

Отмечается, что интерес к Риссеру сохраняется уже несколько месяцев, однако переговоры с "Лансом" обещают быть непростыми.

Прошлым летом французский вратарь перешел в "Ланс" из "Страсбура" за 3 миллиона евро, подписав контракт до 2030 года. Сейчас Риссер находится в расположении сборной Франции на чемпионате мира 2026 года, где выполняет роль третьего голкипера команды.