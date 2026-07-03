Защита детей в цифровую эпоху: почему Азербайджан меняет правила для соцсетей

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Детство незаметно ушло в смартфон. Сначала это казалось удобством. Ребенок занят, рядом, под присмотром. Потом выяснилось, что рядом находится только телефон, а сам ребенок часами живет в среде, где его внимание удерживают, измеряют и превращают в деньги.

Никто не назначал этого перелома и никто его отдельно не обсуждал. Он произошел буднично. Через первые телефоны в детских руках, через бесконечные ленты, короткие видео, уведомления и алгоритмы, которые быстро поняли, как удерживать подростка дольше любого взрослого разговора.

Пока взрослые спорили о свободе интернета, платформы заняли главное пространство детской жизни. Они вошли туда под вывеской общения, но давно работают как индустрия влияния и потребления. Для ребенка это уже не просто способ переписываться с друзьями. Это среда, в которой его внимание стало ресурсом.

Социальные платформы давно перестали быть тем, чем назвались при рождении. Слово "общение" осталось на вывеске, как остается имя на доме, где сменились все жильцы. За вывеской работает инфраструктура иного назначения - влияния, потребления, поведенческого контроля, - и в этой машинерии ребенок числится не пользователем, а ресурсом: сырьем экономики внимания, активом, который удерживают, измеряют и монетизируют с бухгалтерской нежностью.

Старый мир добывал уголь и нефть; новый научился добывать детский взгляд - и обнаружил, что это месторождение не истощается, пока ребенку не вернут его глаза.

Цифры не оставляют места для иллюзий. По данным опроса Gallup, американский подросток проводит в социальных сетях в среднем 4,8 часа в день. Управление главного санитарного врача США еще в 2023 году выпустило официальное предупреждение: у подростков, сидящих в соцсетях более трех часов ежедневно, риск симптомов депрессии и тревожности удваивается.

Внутренние исследования самой Meta, обнародованные Фрэнсис Хауген в 2021 году, зафиксировали: около трети девочек-подростков признавали, что Instagram ухудшает их восприятие собственного тела, - и компания знала об этом, продолжая совершенствовать механизмы удержания. Два года спустя 41 американский штат подал иски против Meta, обвинив корпорацию в сознательном проектировании зависимости у несовершеннолетних. Вдумайтесь: не активисты, не публицисты - генеральные прокуроры штатов.

Вопрос, следовательно, стоит не только о вредном контенте, хотя и его хватает: кибербуллинг, сексуализированные материалы, груминг, мошеннические схемы, тотальный сбор персональных данных. Речь о самой архитектуре платформ, спроектированной так, чтобы ребенок не мог остановиться. Бесконечная лента, автовоспроизведение, дофаминовые петли уведомлений - не побочные эффекты, а бизнес-модель. Формула цинична и проста: время ребенка равно рекламной выручке.

Мир это понял. Понял поздно, зато перешел от деклараций к праву.

Австралия первой решилась на жесткий вариант. Закон о минимальном возрасте в социальных сетях, принятый в ноябре 2024 года и вступивший в силу в декабре 2025-го, закрыл крупные платформы для детей младше 16 лет, а компаниям, не обеспечившим проверку возраста, пригрозил штрафами до 49,5 миллиона австралийских долларов.

В 2026 году Канберра пошла дальше: обсуждается расширение полномочий регулятора eSafety Commissioner и ужесточение санкций для тех, кто имитирует верификацию вместо ее реального проведения. Австралийский опыт демонстрирует главное: принять закон - полдела, заставить его работать - настоящая государственная задача.

Великобритания выбрала иную конструкцию. Online Safety Act возложил на платформы юридическую обязанность оценивать риски для несовершеннолетних и перестраивать опасные механизмы сервисов, а регулятор Ofcom получил право штрафовать нарушителей на суммы до 18 миллионов фунтов или 10 процентов глобального оборота. Британская модель бьет не по возрасту как таковому, а по безответственному дизайну: с лета 2025 года платформы обязаны применять высокоэффективную проверку возраста для доступа к опасному контенту и менять рекомендательные алгоритмы для подростков.

Европейский союз действует через Digital Services Act: крупнейшие платформы обязаны анализировать системные риски для несовершеннолетних, ограничивать манипулятивные практики и раскрывать логику рекомендательных систем. Европейская комиссия в 2025-2026 годах продвигала общеевропейское решение по возрастной верификации - приложение, позволяющее подтвердить возраст без раскрытия личности, по принципу "докажи, что тебе есть 16, не показывая паспорт". Именно здесь проходит нерв современной дискуссии: как защитить ребенка, не превратив проверку возраста в инструмент тотальной слежки за всеми гражданами.

ОЭСР фиксирует масштаб перелома: к 2026 году десятки государств обсуждали или уже внедряли механизмы возрастных ограничений, верификации и родительского согласия. Принципиальна сама рамка: организация рассматривает проблему не как запретительную кампанию, а как политику цифрового благополучия детей, где школа, семья, платформа, регулятор и государство действуют сообща, не перекладывая всю ношу на родителей.

ЮНИСЕФ добавляет отрезвляющую ноту: возрастные барьеры сами по себе проблему не решают - без цифровой грамотности, прозрачных алгоритмов, защиты данных и ответственности компаний они превращаются в забор с дырами. Аргумент работает в обе стороны: закон не должен оставаться единственной мерой, однако без закона вся система защиты держится на добром слове корпораций. Цена этого слова известна из внутренних документов Meta.

Соединенные Штаты застряли в характерном для себя споре. Kids Online Safety Act прошел Сенат подавляющим большинством - 91 голос против трех, - после чего увяз в Палате представителей под давлением лоббистов и части правозащитников, увидевших в нем угрозу свободе слова.

Штаты ждать не стали: Флорида запретила аккаунты детям младше 14 лет, Юта и Техас ввели обязательное родительское согласие, а индустриальная ассоциация NetChoice методично оспаривает эти законы в судах, ссылаясь на Первую поправку. Американская коллизия показательна: даже общество с абсолютистской традицией свободы слова признало реальность цифрового вреда детям - спор идет лишь о границах вмешательства.

Китай выстроил собственную модель: лимиты экранного времени, обязательные детские режимы в приложениях, ограничение онлайн-игр для несовершеннолетних до трех часов в неделю, сорокаминутный дневной лимит в детской версии Douyin.

Можно сколько угодно спорить о китайских методах - сам факт регулирования подтверждает: проблема глобальна, и ни одна цивилизация не считает возможным отдать детство алгоритмам. Малайзия объявила о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет с 2026 года. Дания устами премьер-министра предложила закрыть платформы для детей младше 15 лет. Аналогичные дискуссии идут в Норвегии, Испании, Греции, Франции, Индии, Индонезии, Бразилии. География не оставляет сомнений: перед нами не мода и не паника, а новая фаза мирового цифрового права.

Теперь о главной терминологической подмене, на которой спекулируют противники регулирования. Возрастная проверка при регистрации - не "запрет интернета" и не "отлучение детей от технологий".

Юридическая суть иная: ребенок сохраняет право на информацию, развитие и коммуникацию, однако это право не тождественно бесконтрольному доступу к среде, где работают коммерческие алгоритмы удержания, взрослый контент и отточенные механизмы психологического давления.

Государства веками применяют возрастные фильтры: алкоголь, табак, холодное оружие, азартные игры, порнографическая продукция. Никому не приходит в голову называть запрет продажи водки четырнадцатилетнему "нарушением прав ребенка". Социальная сеть с ее документально доказанным воздействием на психику подростка - такая же зона риска, и правовая логика здесь идентична: там, где существует угроза вреда, несовершеннолетний нуждается в особой защите.

Азербайджан входит в этот процесс не догоняющим, а синхронно с мировой волной. Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект, по которому детям до 16 лет не разрешается создавать аккаунты на соответствующих платформах, а подростки от 16 до 18 лет смогут делать это только с разрешения родителей. Норма не падает с неба: еще в 2018 году в стране был принят закон "О защите детей от вредной информации", определивший рамки возрастного соответствия контента.

Нынешние изменения - логическое продолжение той же линии в новой среде, адаптация законодательства к реальности, где главный канал вредного воздействия давно переместился из телевизора в смартфон. Перед нами не удар по развитию детей, а правовой фильтр, снижающий риски до достижения социальной и психологической зрелости, - составная часть государственной системы защиты детства, а не изъятие из нее.

Принципиально важна и заложенная в документ пауза: закон вступит в силу через 12 месяцев. Год отведен на определение списка платформ, подпадающих под регулирование, выбор технических решений возрастной верификации, формата родительского согласия, на просвещение, обучение и информирование. Здесь и начинается самая трудная часть работы.

Норма, существующая лишь на бумаге, дискредитирует саму идею; норма, реализованная топорно, порождает новые риски. Обществу предстоит получить ответы на конкретные вопросы: кто и каким способом проверяет возраст, где хранятся - и хранятся ли вообще - персональные данные, чем гарантирована защита детской информации от утечек, какие инструменты получат родители и школы, какова ответственность платформ, уклоняющихся от исполнения.

Международный опыт подсказывает решения: криптографические токены возраста без раскрытия личности, независимый аудит, санкции, ощутимые для корпоративного баланса. Австралийская и британская практика доказывает простую вещь: платформы начинают шевелиться только тогда, когда штрафы перестают быть строкой в графе "издержки на репутацию".

Остаются вопросы, которые обязана задавать честная журналистика. Почему платформы годами располагали внутренними данными о вреде для подростков - и не меняли бизнес-модель? По какой причине планка "13+", четверть века прописанная в пользовательских соглашениях, служила юридическим прикрытием, а не защитой? Отчего саморегулирование Big Tech провалилось везде, где его пробовали? Ответ неудобен, зато прост: корпорация, зарабатывающая на внимании, не способна добровольно отказаться от самой лояльной и самой уязвимой аудитории. Конфликт интересов встроен в систему: ребенку нужна защита, семье - инструменты контроля, государству - работающее регулирование, платформе - длительность сессии и рекламная выручка. Разрешить этот конфликт рынок не в состоянии по определению - его разрешает право.

Скептикам, которые повторяют заклинание о цензуре с упорством человека, заучившего единственную молитву и потому уверенного, что она годится на все случаи жизни, стоило бы предложить простой мысленный эксперимент - из тех, что не требуют лаборатории, а требуют лишь честности перед самим собой.

Вообразите индустрию, чей продукт, по свидетельству медицинских регуляторов, удваивает риск депрессии у ребенка, если тот принимает его больше трех часов в день.

Вообразите затем, что индустрия знает об этом давно и доподлинно - не из газет, а из собственных лабораторий, из собственных отчетов, запертых в ящиках, о существовании которых мир узнает лишь тогда, когда их извлекут адвокаты, - и, зная, не уменьшает дозу, а увеличивает ее, потому что доза измеряется в минутах внимания, а минуты конвертируются в деньги с точностью, которой позавидовал бы любой монетный двор.

Фармацевтическую компанию с такой биографией судили бы поколение, и внуки истцов еще получали бы выплаты; пищевой концерн хоронил бы репутацию под горами отозванных партий; автопром пережил подобное полвека назад - и вышел из этой истории с обязательными ремнями, подушками и краш-тестами, которые сегодня кажутся такой же естественной частью автомобиля, как колеса.

Цифровая индустрия прожила десятилетия вне этого закона тяготения по единственной причине, простой и почти невинной: право шло пешком, а технология летела, и пока законодатель формулировал первый абзац, инженер успевал переписать саму реальность, к которой абзац относился. Теперь расстояние сокращается - в Канберре и Лондоне, в Брюсселе и Куала-Лумпуре, в Баку, - и однажды выяснится, что оно сократилось до длины судебной повестки.

История, впрочем, знала эту развязку задолго до юристов. Всякий раз, когда человечество изобретало нечто соблазнительное и небезопасное - паровой котел, фабричный станок, рентгеновский аппарат, сигарету, - повторялся один и тот же сюжет в трех действиях: сначала восторг, потом счет, потом правила.

Табачные компании тоже десятилетиями держали в сейфах исследования, о которых предпочитали не говорить вслух, тоже нанимали лучших адвокатов и тоже объясняли обществу, что регулирование убьет свободу, - пока однажды не выяснилось, что свобода, которую они защищали, была свободой не отвечать за последствия.

Социальные платформы не изобрели ничего нового в этой драматургии; они лишь заменили никотин дофамином и рекламный плакат рекомендательным алгоритмом, который знает о ребенке больше, чем его собственная мать, и распоряжается этим знанием без ее ведома. Отличие только в масштабе: сигарету нужно было купить, а лента приходит сама, бесплатно, в кровать, в четыре часа ночи.

Спор о том, нужны ли социальным сетям правила, мир уже закончил - тихо, без капитуляций и салютов, как заканчиваются все споры, исход которых предрешен арифметикой детских бессонниц и очередями к подростковым психиатрам. Осталась дискуссия иного порядка, и она честнее прежней: кто напишет эти правила - государство и общество, у которых в этом деле нет иного интереса, кроме самих детей, или платформы, у которых нет иного интереса, кроме собственной кассы, сколько бы этических манифестов ни публиковали их отделы коммуникаций. Доверить индустрии саморегулирование означало бы поручить волку перепись овец - занятие, которое волк выполнит добросовестно и с большим знанием предмета. Азербайджан ответил на этот вопрос без колебаний и встроился в мировой стандарт ответственной политики, который рождается на наших глазах - не из деклараций и не из конференций, а из усталого родительского знания, накопленного за пятнадцать лет наедине со светящимися экранами, из миллионов вечеров, когда взрослые впервые в истории не могли ответить, где именно находится их ребенок, сидящий в соседней комнате.

Цифровое детство не может оставаться ничейной землей, которую делят между собой рекомендательные алгоритмы, как наследники делят дом, пока хозяин еще дышит. Территория без закона всегда достается сильнейшему, а сильнейший в этой пустыне давно определен - у него серверы на всех континентах и терпение хищника, умеющего ждать.

Детям в разумном устройстве мира причитается развитие, знание и живой разговор - все то, ради чего сеть когда-то и задумывалась, пока ее не переизобрели как машину по добыче внимания.

Взрослым причитается обязанность: выстроить вокруг детства безопасные стены и не дать им превратиться в тюремные.

Государству остается самое трудное - терпеливая твердость довести начатое до работающего механизма, проверяемого и подотчетного.

Останавливаться на полпути нельзя: именно там засыпают благие намерения, и именно туда, спустя годы, приходят комиссии выяснять, почему намерения так и остались благими.