Азербайджанские дзюдоисты выступят на Кубке Европы в Праге

4-5 июля в столице Чехии, Праге, пройдет Кубок Европы по дзюдо среди молодежи. В соревнованиях, организованных Европейским союзом дзюдо (EJU), Азербайджан представит 21 спортсмен (14 юношей и 7 девушек) в 11 весовых категориях.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Руководить действиями команды на турнире будут главный тренер молодежной мужской сборной Рустам Алимли, тренер Эльхан Раджабли, старший тренер женской сборной Саша Херкенрат-Вимар и тренер Имамверди Мамедов.

Всего на татами престижного международного турнира выйдут 470 спортсменов (299 юношей и 171 девушка) из 33 стран.

Состав сборной Азербайджана:

Юноши:

-60 кг: Айхан Мирзазаде

-66 кг: Мухаммед Мусаев

-73 кг: Мехди Джафаров, Абиль Юсубов, Селим Султанов

-81 кг: Джасур Ибадлы, Мехди Аббасов, Роман Гараев

-90 кг: Али Газимамедов, Сулейман Шукюров, Мурад Аллахвердиев

-100 кг: Давуд Намазлы, Джанполад Алиев

+100 кг: Рамазан Ахмедов

Девушки:

-48 кг: Наргиз Ахмедова

-52 кг: Нурана Гаджизаде, Фарида Мирзоева

-57 кг: Хадиджа Гадашова, Айтен Вердиева, Вусаля Гаджиева

-63 кг: Нильгюн Рзаева