https://news.day.az/world/1845884.html Лесные пожары добрались до Испании - ВИДЕО Лесные пожары добрались до населенных пунктов испанской провинции Жирона. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Лесные пожары добрались до Испании - ВИДЕО
Лесные пожары добрались до населенных пунктов испанской провинции Жирона.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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