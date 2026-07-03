https://news.day.az/unusual/1845851.html Пишущая машинка 1930-х годов - ВИДЕО В сети распространилось видео с легендарной пишущей машинкой Underwood Bank Model E, выпускавшейся в 1930-х годах. Эти устройства широко использовались в банках, страховых компаниях и крупных организациях для оформления счетов, чеков и финансовой документации.
Пишущая машинка 1930-х годов - ВИДЕО
В сети распространилось видео с легендарной пишущей машинкой Underwood Bank Model E, выпускавшейся в 1930-х годах.
Эти устройства широко использовались в банках, страховых компаниях и крупных организациях для оформления счетов, чеков и финансовой документации.
До появления компьютеров именно такие пишущие машинки были неотъемлемой частью повседневной работы финансовых учреждений. Благодаря высокой надежности и точности многие из них исправно служили десятилетиями без серьезного ремонта.
Day.Az представляет вниманию читателей эти уникальные кадры:
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