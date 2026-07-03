https://news.day.az/world/1845709.html

Лесные пожары начали угрожать населенным пунктам Франции - ВИДЕО

На вторую неделю экстремальной жары, серия лесных пожаров во Франции начала угрожать населенным пунктам. Как передает Day.Az, самая сложная ситуация сложилась в пригороде Марселя, откуда было эвакуировано уже несколько тысяч человек. Проник пожар и на отдаленные доки марсельского порта. Представляем кадры с места происшествия: