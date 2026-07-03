https://news.day.az/world/1845709.html Лесные пожары начали угрожать населенным пунктам Франции - ВИДЕО На вторую неделю экстремальной жары, серия лесных пожаров во Франции начала угрожать населенным пунктам. Как передает Day.Az, самая сложная ситуация сложилась в пригороде Марселя, откуда было эвакуировано уже несколько тысяч человек. Проник пожар и на отдаленные доки марсельского порта. Представляем кадры с места происшествия:
Лесные пожары начали угрожать населенным пунктам Франции - ВИДЕО
На вторую неделю экстремальной жары, серия лесных пожаров во Франции начала угрожать населенным пунктам.
Как передает Day.Az, самая сложная ситуация сложилась в пригороде Марселя, откуда было эвакуировано уже несколько тысяч человек.
Проник пожар и на отдаленные доки марсельского порта.
Представляем кадры с места происшествия:
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