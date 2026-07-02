https://news.day.az/society/1845484.html Четыре автомобиля повреждены при пожаре в жилом комплексе Баку - ФОТО В жилом комплексе "Uğur-2", расположенном в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку, произошел сильный пожар, в результате которого сгорели четыре автомобиля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел на территории жилого комплекса. По предварительной информации, огонь нанес серьезный ущерб четырем автомобилям.
Четыре автомобиля повреждены при пожаре в жилом комплексе Баку - ФОТО
В жилом комплексе "Uğur-2", расположенном в поселке Бакиханов Сабунчинского района Баку, произошел сильный пожар, в результате которого сгорели четыре автомобиля.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел на территории жилого комплекса.
По предварительной информации, огонь нанес серьезный ущерб четырем автомобилям.
На место происшествия были привлечены пожарные расчеты, которым удалось ликвидировать возгорание.
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