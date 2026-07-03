Столкновения с полицией у здания парламента в Албании

В ходе столкновений у здания парламента в Тиране пострадали 15 полицейских и четверо участников антиправительственной акции протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное агентство АТА.

По его информации, акция протеста, проходившая в четверг, переросла в противостояние между демонстрантами и полицией. Протестующие заблокировали выходы из парламента, препятствуя депутатам и министрам покинуть здание после завершения пленарного заседания. Задержано было 18 участников протеста.

Как отмечает издание Albanian Daily News, протестующие попытались прорваться через металлические ограждения. В ответ полиция применила баллончики с перцовым газом.

Премьер-министр Албании Эди Рама выразил обеспокоенность по поводу перерастания мирных протестов в физическое насилие. Он охарактеризовал текущую обстановку в стране как "политико-медийный бульвар", усмотрев в протестах "иностранное влияние".

Протесты в Албании начались в конце мая в связи с проектом строительства курорта в природоохранной зоне Вьоса-Нарта на адриатическом побережье страны, продвигаемом правительством. Конкретным поводом послужило возведение застройщиками на выделенном для курорта участке заборов с колючей проволокой, препятствующих доступу к пляжу. В акциях участвуют экологические организации, многие демонстранты используют изображение розовых фламинго, обитающих в этой местности. Из-за этого некоторые западные СМИ назвали протесты "революцией фламинго". 7 июня Рама заявил, что албанские власти намерены реализовать проект, несмотря на акции протеста. С конца июня протестующие стали требовать его отставки.

Ранее специальная антикоррупционная прокуратура Албании начала расследование изменений в статусе природоохранной зоны Вьоса-Нарта, которую принадлежащая зятю американского президента Джареду Кушнеру инвестиционная компания Affinity Partners хочет превратить в курорт. Проект включает в себя необитаемый остров Сазан и несколько сотен гектаров охраняемой территории.