Жуткое ДТП в Масаллы: есть погибшие и пострадвшие

В Масаллы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована вечером на дороге Масаллы-Ярдымлы, на территории посёлка Аркиван Масаллинского района.

Так, 31-летний житель посёлка Аркиван Русиф Бабаев, управляя автомобилем Mercedes, столкнулся с другим автомобилем Mercedes под управлением жителя Джалилабадского района Никбина Фейзуллаева.

От удара автомобиль, которым управлял Русиф Бабаев, съехал с дороги и сначала врезался в бетонную опору ЛЭП, а затем - в дерево. От силы удара бетонный столб раскололся на части.

В результате аварии водитель Русиф Бабаев скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля были госпитализированы в Масаллинскую районную центральную больницу бригадами скорой медицинской помощи.

Пострадавшие - жители посёлка Аркиван: 33-летний Первин Алинияз оглу Гасанов, 23-летний Фарид Фарахим оглу Гасымов и 34-летний Араз Тельман оглу Мамедзаде.

Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Араза Мамедзаде не удалось. Таким образом, число погибших в результате аварии достигло двух человек.

Тела переданы по назначению. Лечение пострадавших продолжается в соответствующих отделениях больницы.

По факту проводится расследование.