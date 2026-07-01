Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере военного образования

Во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турецкой Республики генерал-майором Бурханом Акташем представители руководящего и профессорско-преподавательского состава институтов Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морских сил братской страны, а также слушатели проводимого в этих учебных заведениях курса "Управление штабом" находятся с визитом в нашей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, сначала гости посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, а также посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам-освободителям, возложив цветы и почтив их светлую память. В рамках программы визита первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с турецкой делегацией и подчеркнул, что отношения между нашими странами, основанные на принципах дружбы, братства и союзничества, вносят значительный вклад в развитие военного образования.

Было отмечено, что расширение взаимного обмена опытом между Азербайджаном и Турцией имеет большое значение с точки зрения повышения профессиональных знаний и навыков военнослужащих.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное гостеприимство, генерал-майор Б.Акташ отметил важность подобных визитов и проводимых встреч для дальнейшего развития отношений между нашими странами, основанных на взаимном доверии и дружбе.

В ходе встречи были обсуждены мероприятия, реализуемые в целях расширения сотрудничества в сфере военного образования, а также перспективные планы.

Стороны также подробно обменялись мнениями по вопросам реализации совместных проектов в целях подготовки высококвалифицированных кадров и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.