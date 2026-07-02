https://news.day.az/politics/1845445.html Завершился рабочий визит Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан - ФОТО 2 июля завершился рабочий визит Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился рабочий визит Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан - ФОТО
2 июля завершился рабочий визит Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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