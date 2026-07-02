Завершился рабочий визит Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан

2 июля завершился рабочий визит Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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