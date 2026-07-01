https://news.day.az/officialchronicle/1845387.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня объемы грузов, проходящих через территорию Азербайджана, растут во всех направлениях Сегодня объемы грузов, проходящих через территорию Азербайджана, растут во всех направлениях. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня объемы грузов, проходящих через территорию Азербайджана, растут во всех направлениях
Сегодня объемы грузов, проходящих через территорию Азербайджана, растут во всех направлениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил в совместном с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявлении для прессы.
"Мы вложили значительные средства в транспортные инфраструктурные проекты как в Азербайджане, так и в соседних странах, и эта работа продолжается", - подчеркнул глава государства.
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