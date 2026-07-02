Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в Баку

В Баку стартовала официальная коммуникационная кампания чемпионата мира по дзюдо среди взрослых, который пройдет с 4 по 11 октября на Национальной гимнастической арене. Одновременно с этим началась продажа билетов на турнир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, чемпионат мира считается одним из самых престижных соревнований в этом виде спорта. Ожидается, что в столице Азербайджана выступят сильнейшие дзюдоисты со всего мира.

В рамках кампании также была представлена официальная визуальная концепция турнира, отражающая его спортивную атмосферу, динамику соревнований и статус Азербайджана как страны-хозяйки мирового первенства.

Во время чемпионата зрители смогут увидеть поединки как в индивидуальных, так и в смешанных командных дисциплинах, а также поддержать сборную Азербайджана на домашней арене.

Организаторы отмечают, что проведение чемпионата мира в Баку подтверждает высокий международный авторитет Азербайджана в мировом дзюдо и внимание, уделяемое развитию этого вида спорта в стране.

В ближайшие месяцы будет опубликована дополнительная информация о программе турнира, его участниках, фан-зонах, специальных проектах и других мероприятиях.

Билеты на чемпионат уже доступны для покупки онлайн на платформе iTicket.az, а также в городских билетных кассах.